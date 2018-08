Drone speurt verborgen lekken in dijken op

Een drone vliegt donderdag over de dijken langs het Eemskanaal om mogelijke lekkages op te sporen. Door de droogte is het kanaal gevoeliger voor lekkages.

De drone is uitgerust met warmtecamera's, waarmee koudere delen worden opgespoord. Dit duidt vaak op kwelwater in de dijk. Met het blote oog is dit niet te zien, totdat het te laat is. Met de informatie van de drones kan het waterschap herstelwerkzaamheden in gang zetten.

Oude boomwortels

Volgens Peter van der Schuit van inspectiebedrijf DronePoint kunnen drones een gebied veel sneller in kaart brengen dan met reguliere warmtecamera's. Daarmee zou je te voet de hele dijk bij langs moeten.

In de dijk langs het Eemskanaal is duidelijk sprake van een lek. Over het achterliggende weggetje spijpelt water uit de dijk. 'We vermoeden dat de lekkage verkoorzaakt wordt door het wortelstelsel van oude bomen', zegt Schelte Kooistra van Waterschap Hunze en Aa's.

In het verleden stonden er bomen op de dijk. Die zijn weggehaald, omdat de wortels de dijk aantastten. Een deel van de wortels is in de dijk blijven zitten.

Extra waterdruk

Vanwege de droogte is het waterpeil in het Eemskanaal verhoogd, zodat boeren kunnen beregenen. Dit zorgt voor meer druk op de dijk, waardoor er lekkages ontstaan. Volgens Kooistra ziet de lekkage er erger uit dan ze is.

De dronebeelden worden bij het maken in de gaten gehouden door twee medewerkers. Over twee dagen zijn de precieze resultaten bekend, zegt het waterschap.