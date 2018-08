Zijn pensionado's de oplossing voor het chauffeurstekort?

Haal gepensioneerde vrachtwagenchauffeurs terug om het tekort in de transportsector op te vangen. Met die oproep slaat brancheorganisatie VERN alarm bij verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen.

De brancheorganisatie stelt in het AD dat de economie dreigt stil te vallen als er geen oplossing komt.

8800 truckers

Eind vorig jaar was er al een tekort van zevenduizend beroepschauffeurs. Dat gat wordt nog groter als dit jaar nog eens 8800 truckers met pensioen gaan. Ook Groningse transportbedrijven merken dat de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Maar of gepensioneerde truckers de oplossing zijn?

Wat als de zaken straks weer minder gaan? Nemen we dan weer afscheid van ze? Gerrit Hes - Directeur Reining Transport

'Laten we dat maar niet doen', reageert Gerrit Hes, directeur van Reining Transport uit Kolham. Hes is kritisch over het voorstel. 'Flexibele krachten zijn prachtig, maar hoe lang laten we mensen dan doorwerken? Bovendien zitten we nu in een tijd van hoogconjunctuur. Maar wat als de zaken straks weer minder gaan? Nemen we dan weer afscheid van de oudere truckers?'

Volgens Hes zit er bovendien een goede kant aan de krapte op de arbeidsmarkt: 'De prijs van onze dienstverlening gaat omhoog. Dat is marktwerking. Hierdoor merken onze klanten dat het moeilijk is om goede mensen te krijgen.'



'Geef ze geen zwaar werk'

Voor Dolf Liewes van transportbedrijf LCW uit Groningen is het terughalen van gepensioneerde niet meer dan logisch. Die oplossing past hij al jaren toe. 'We werken met een flexibele schil, waar ook gepensioneerdere truckers in zitten.

Mensen geboren na 1950 gingen ervanuit dat ze met 60 jaar met prepensioen konden. Ze hebben al vijf, zes jaar langer werken dan gedacht. Dus niet iedereen voelt er iets voor. Mijn ervaring is: die moet je speciaal werk gen waar de belasting minder is. Binnenlandse ritjes met weinig laad- en losactiviteiten. Niet meer aan winkeldistributie waar ze zware containers moeten trekken, bijvoorbeeld.

Bijscholen

Truckers die weer achter het stuur willen kruipen, zullen zich wel moeten bijscholen om de benodigde 'Code 95-verklaring' te krijgen. Brancheorganisatie VERN vindt dat de kosten voor die bijscholing deels door de overheid betaald moeten worden. Dat zou de drempel verlagen.

Lieuwes vindt dat overdreven. 'De 1000 euro die bijscholing kost, moet je verdelen over vijf jaar. Zo lang is de verklaring geldig. Als werkgever heb je er belang bij, dus die investering is het zeker waard.´

'Ze willen niet achter de geraniums zitten'

Klaas Burgler van Burgler Transport uit Noordhorn spreekt nog niet van een tekort. De vergrijzing slaat volgens hem vooral in het zuiden toe. Bij Burglers bedrijf werken 40 chauffeurs. Voor de tankwagens waar zij op rijden is speciaal geschoold personeel nodig. 'Die regels zijn de afgelopen jaren veel strenger geworden en opleidingen van nieuwe mensen duurt gewoon even.'

Om die reden neemt Burgler graag truckers aan die tijdens hun pensioen wat willen bijverdienen. 'We hebben op er op dit moment eentje. Als we hem bellen, staat hij paraat. Dat soort jongens zijn heel gemotiveerd. Ze willen niet achter de geraniums zitten.´