Het blijft nog weken droog; regio beraadt zich op maatregelen

Er is geen tekort aan water uit de kraan. Zelfs bij langdurig aanhoudende droogte komt de drinkwatervoorziening niet in het gedrang. Dit werd donderdagmiddag bekendgemaakt bij een persconferentie over de droogte.

Vanwege de aanhoudende droogte is er wel landelijk inmiddels opgeschaald naar niveau 2, de laatste fase voordat er een crisissituatie is.

Het is aan de waterschappen, gemeenten en provincies om eventueel met maatregelen te komen. Deze beraden zich hierop.

Michèle Blom, directeur-generaal bij Rijkswaterstaat: "Het kan dat op de ene plek de scheepvaart voorrang krijgt en ergens anders de landbouw of natuur."

Typisch Nederlands weer nodig

'We hebben typisch Nederlands weer nodig. Lage temperaturen en regenbuien', vertelde Bart Vonk, voorzitter van de Landelijke Commissie Waterverdeling.

'We hebben twee tot drie maanden van dat type weer nodig. Om het grondwater aan te vullen, hebben we wel 200 dagen nodig. De aanvoer op de Rijn moet dan ook omhoog.'

Waterkwaliteit sterk achteruit

De waterkwaliteit is met name de afgelopen week sterk achteruit gegaan. Er is meer vissterfte, botulisme en blauwalg. Het ministerie roept mensen op om goed op te letten voordat zij gaan zwemmen in open water.

Op de website zwemwater.nl is meer informatie te vinden over plekken waar wel en geen blauwalg voorkomt.

Mest langer uitrijden

Landbouwers mogen vanwege de droogte langer mest uitrijden op de akkers. Minister Carola Schouten van Landbouw komt daarmee donderdag tegemoet aan een dringende oproep van land- en tuinbouworganisatie LTO.

Door het langer uitrijden van mest hebben gewassen aan het eind van de zomer wat meer tijd om te groeien. Schouten onderkent de ernst van de situatie door de aanhoudende droogte en hitte.

Zware en onzekere tijd voor boeren

'Het is voor boeren en telers een zware en onzekere tijd', aldus haar woordvoerder. Het ministerie gaat bij de Europese Commissie aandringen op coulance bij de regels voor het omploegen van grasland. Als de boeren wat meer tijd en ruimte krijgen, is er later in het jaar meer veevoer beschikbaar.

De woordvoerder zegt dat financiële compensatie voor boeren niet aan de orde is. 'Sinds 2010 is er een weerverzekering voor boeren. De overheid draagt daar aanzienlijk aan bij. Droogte is een verzekerbaar financieel risico dat hoort bij het ondernemerschap.'

Het blijft droog

Het neerslagtekort in Nederland stijgt in de komende twee weken naar 308 millimeter. Dat is hoger dan in dezelfde periode in 1976, dat geldt als het recordjaar tot nu toe.

Het KNMI voorziet nauwelijks regen en het blijft warm, zodat het tekort verder zal gaan oplopen. Er kan wel wat regen vallen, vanaf eind volgende week, maar dat is niet genoeg om de tekorten aan te vullen.

