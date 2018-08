Deel dit artikel:











KNVB over droge voetbalvelden: 'We houden het nauwlettend in de gaten' Een dorre grasmat (Foto: Nico Swart/RTV Noord)

De aanhoudende droogte en het uitblijven van regen brengt de KNVB nog niet in paniek. De bekercompetitie in het amateurvoetbal begint over een maand, maar de bond neemt nog geen maatregelen.

'We houden de situatie nauwlettend in de gaten', meldt een woordvoerder. 'Maar het duurt nog een aantal weken, we maken ons vooralsnog geen zorgen.' 'Nog geen meldingen' De bekercompetitie begint over een aantal weken, en eind september begint de reguliere competitie. 'Maar we hebben nog geen meldingen van clubs die problemen hebben. Als het probleem aanhoudt, dan volgt het protocol bij slecht weer. Dan wordt er uitgeweken door clubs, en als het niet anders kan, volgt er een algehele afgelasting.' De KNVB zal - waar nodig - tegen die tijd de situatie intern bespreken. Lees ook: - Droge velden voetbalclubs verlangen regen: 'Ik bid niet, maar hoop het wel'