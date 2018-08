Gewenste pinautomaat na 2,5 jaar weer terug in Wagenborgen

De Spar in Wagenborgen heeft een pinautomaat neergezet in de winkel. Het is de enige in het dorp, nadat tweeënhalf jaar geleden de laatste 'echte' automaat uit het dorp verdween. De vraag naar cash bleef echter onverminderd groot.

'We hebben daardoor tweeënhalf jaar zonder pinautomaat gezeten, al was het wel mogelijk om extra geld bij de kassa op te nemen', zegt medewerker Mike van den Bos. 'Toch is de vraag om een pinautomaat altijd gebleven en vanaf vandaag staat die er eindelijk weer. En ik denk dat het dorp daar heel blij mee is.'

Steeds meer pinautomaten verdwijnen

Niet alleen in Wagenborgen zag men met leden ogen aan hoe de pinautomaat in het dorp tweeënhalf jaar geleden verdween. Steeds eer pinautomaten verdwijnen, terwijl de vraag blijft. Automaten worden gecentraliseerd onder de noemer Geldservice Nederland. En die vindt één automaat per dorpskern en in een omtrek van vijf kilometer genoeg.

Het had volgens Van den Bos nogal wat voeten in de aarde voordat er weer een pinautomaat in Wagenborgen werd geplaatst. 'We hebben het eerst via de bank geprobeerd, maar dat is niet gelukt. Een neutraal bedrijf heeft de komst gelukkig alsnog mogelijk gemaakt.'

Veilig gevoel

Nu er weer een pinautomaat is, geeft dat volgens Van den Bos een veiliger gevoel. 'We moesten er altijd voor zorgen dat er genoeg contant geld in de kas aanwezig was, dat hoeft nu niet meer', somt hij op als voordeel.

'Het is bovendien een automaat die alle passen accepteert', vervolgt hij. 'Dat is handig voor bijvoorbeeld arbeiders uit de Eemshaven, die hun VISA- of Mastercard hier ook kunnen gebruiken. Nog weer een beetje extra service die wij kunnen bieden!'

Lees ook:

- Lopend Vuur: Ik wil met contant geld blijven betalen

- Steeds meer pinautomaten verdwijnen, maar waarom?