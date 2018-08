Slagboom moet vandalisme De Heemtuin tegengaan

De Heemtuin in Muntendam overweegt de toegang minder aantrekkelijk maken, om vandalisme tegen te gaan. Jaar op jaar is er sprake van vernielingen op het vijftig hectare grote terrein. De laatste tijd neemt het vandalisme weer toe.

Er worden de laatste tijd onder meer brandjes gesticht in het natuurpark. 'Dat is met deze droogte verschrikkelijk gevaarlijk', zegt coördinator Wietske Trausel. 'Straks loopt het uit de hand en zijn we alles kwijt.'

Verder worden er 's avonds dingen gesloopt, wordt er rotzooi achtergelaten en glas kapot gegooid in de speelgebieden.

Slagboom

Overdag wordt het terrein gebruikt als dagbesteding voor mensen met een 'afstand tot de arbeidsmarkt'. 'Het leidt tot boosheid en frustratie bij onze doelgroep', zegt Trausel. Het gebroken glas is ook gevaarlijk voor andere gebruikers van het park.

Als oplossing spreekt Trausel over meer cameratoezicht en een slagboom om auto's te weren. Dit moet voorkomen dat jongeren rond auto's hangen.

Aanspreken

Twee groepen hangjongeren maakten het park vorig jaar 'onveilig'. Na overleg met Trausel, nam het aantal vernielingen af. Ze heeft nog geen contact gehad met de groep die er dit jaar 's avonds zit. 'Ik wil graag in gesprek met ze om te laten zien wat we doen.'

De coördinator roept mensen op te melden als ze iets zien wat niet hoort, of de daders erop aan te spreken.

Inmiddels zijn de vernielingen weer hersteld, maar dat kan niet eeuwig zo doorgaan. 'We hebben geen dikke portemonnee met geld', zegt Trausel. 'Op een gegeven moment loont het zich niet meer om het te herstellen.'

