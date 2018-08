Ook opletten voor blauwalg in Vlagtwedde en Muntendam

De provincie Groningen waarschuwt voor blauwalg op twee nieuwe locaties.

Het gaat om Parc Emslandermeer in Vlagtwedde en Ruitershorn in Muntendam.

Waterkwaliteit achteruit

De afgelopen weken komt steeds meer blauwalg voor. De waterkwaliteit is met name de afgelopen week sterk achteruit gegaan. Er is ook meer vissterfte en botulisme.

Het ministerie roept mensen op om goed op te letten voordat zij gaan zwemmen in open water.

