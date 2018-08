Drie jaar cel geëist wegens ontucht met zeven jongens

Tegen een 52-jarige man uit Uithuizermeeden is drie jaar cel geëist wegens ontucht met zeven minderjarige jongens. De slachtoffers waren destijd tussen de tien en vijftien jaar oud.

De zaak kwam aan het rollen toen een van de jongens op veertienjarige leeftijd aan zijn moeder vertelde wat er gebeurd was in het huis van de verdachte. Dat was zo'n vier jaar na dato. De vrouw vermoedde al langer dat haar zoon seksueel werd misbruikt.

Na hun aangifte, deden meer slachtoffers aangifte. In januari 2017 werd de man aangehouden en aan de tand gevoeld.

De jongeren kwamen tussen 2007 en 2011 bij de man thuis voor een praatje, om wiet te roken en iets te drinken. Het huis van de man werd gebruikt als hangplek. Tijdens deze bezoekjes zou de man de jongens hebben gevraagd om bij hem seksuele handelingen te verrichten.



Jongens paaien

Volgens de officier van justitie heeft de man de jongens weten te 'paaien'. 'Met drank, porno en gesloten gordijnen, zorgde hij voor een sfeer van ontremming. Ook heeft hij het welzijn van de jongens ondergeschikt gemaakt aan zijn eigen lustgevoelens.'



De jongens verklaarden los van elkaar, dat de man aan ze zat. Hij zou steeds dwingender te werk zijn gegaan en druk hebben uitgeoefend.

Kinderlijk niveau

De man bekent de beschuldigingen deels. Volgens hem duurde de ontucht een half jaar en gebeurde het enkel in 2012. De verstandelijk beperkte man is door deskundigen onderzocht. Een pedofiele stoornis kan bij hem niet met zekerheid worden vastgesteld. Hij heeft het niveau van een kind tussen 8 en 12 jaar.

De officier hield in haar strafeis rekening met de geestelijke beperkingen van de man. 'Maar dat sluit een lange celstraf niet uit. Hij zette voor deze kwetsbare jongeren de poort naar zijn huis wagenwijd open', aldus de officier.

Slachtoffers hebben psychische problemen

Een aantal slachtoffers kampt sinds de ontucht met ernstige psychische problemen. Een van hen doorloopt voor zijn problemen een traject in het buitenland. Hij vloog terug naar Nederland om de strafzaak bij de wonen.

Vier slachtoffers dienden een schadeclaim in van in totaal 45.000 euro. Dat bedrag, zo vindt de officier, moet de man aan de slachtoffers betalen.

De verdachte heeft een blanco strafblad.

De uitspraak is over twee weken.