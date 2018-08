Winschoter papierhandel WPT in handen van Chinese papiergigant

Waste Paper Trade is overgenomen door Cycle Link. (Foto: RTV Noord)

Het Winschoter bedrijf Waste Paper Trade is overgenomen door Cycle Link. De overname is woensdag beklonken. Cycle Link maakt onderdeel uit van de Chinese papiergigant Anhui Shanying Paper Industry.

Waste Paper Trade (WPT), gevestigd aan de Zeefbaan in de Molenstad, is een zusteronderneming van Virol Recycling in Heiligerlee. Bij WPT werken zo'n zestig mensen.

Oud papier

Het bedrijf houdt zich bezig met de in- en verkoop van oud papier en oude kunststoffen. Jaarlijks wordt meer dan een miljoen ton oud papier verhandeld via Winschoten. Voor de werknemers in Winschoten verandert er weinig door de overname.

WPT blijft zelfstandig en behoudt ook de naam. Het personeel blijft ook gewoon in dienst van WPT. De Chinezen willen via het Winschoter bedrijf hun papierbelangen in Europa en de rest van de wereld steeds verder uitbreiden.

'Voordelig'

'Voor ons is het ook voordelig', zegt financieel directeur Harm Siebring van WPT. 'Wij proberen met een sterke speler op de achtergrond onze belangen ook steeds verder uit te breiden. We gaan zeker niet inkrimpen qua personeel.

Hoewel er door de overname een mooi Oost-Gronings bedrijf uit handen wordt gegeven, ziet Siebring dat anders. 'Voor ons is het meer een samenwerking. Je kunt er natuurlijk voor kiezen om elk vijftig procent van de aandelen te hebben, maar dan zit je altijd met dat gedoe wie de baas is. We hebben goede afspraken gemaakt en daarmee kunnen we prima uit de voeten'.

Er is niet bekend gemaakt hoeveel geld er met de overname is gemoeid.