Ten Hove over hormoongebruik schaatsers: 'Wie ben ik om vraagtekens te zetten?'

Het is het schaatstopic van de dag: het gebruik van schildklierhormonen bij Nederlandse schaatsers. Het medicijn staat niet op de dopinglijst van de WADA, maar levert zonder medische noodzaak gezondheidsrisico's op.

'Dat het wordt voorschreven aan gezonde mensen, daar schrik ik wel van', zegt de Groningse schaatstrainer Martin ten Hove. Hij geeft samen met zijn broer Erwin leiding aan schaatsteam IKO.

'Nederlanders doen hetzelfde als Russen'

'Daarnaast maakt het me ook kwaad. De halve Nederlandse schaatswereld had grote woorden over de Russische schaatsers met dat hele meldoniumverhaal. Nu blijken er Nederlandse schaatsers te zijn die precies hetzelfde doen. Dat is gewoon fout.'

Schaatsbond KNSB heeft de sporters op 10 juli per brief gewaarschuwd. De boodschap is helder: Gebruik geen middelen als daarvoor geen medische noodzaak aanwezig is.

Blijkbaar zijn er artsen bij schaatsers betrokken die een andere moraal als standaard hebben Martin ten Hove - schaatscoach

'Je hoort wel vaak dat schaatsers iets hebben met hun schildklier, maar wie ben ik om daar vraagtekens bij te zetten', zegt Ten Hove. 'Je gaat ervan uit dat als een arts een diagnose stelt dat er iets aan de hand is met de schildklier dan krijg je daar medicatie voor. Dat is een waterdicht verhaal. Maar blijkbaar zijn er artsen bij schaatsers betrokken die een andere moraal als standaard hebben.'

Handelen naar ethische standaarden

Bij Team IKO is Ingrid Paul de teamarts. Ten Hove: 'Toen wij de brief kregen, zijn we ook met haar gaan zitten. Je moet een goede teamarts aanstellen die een goed moreel besef heeft en handelt naar alle ethische standaarden.'

'Ingrid controleert ook de schildklier en als daar daar niets mee aan de hand is dan schrijft ze ook geen medicatie voor. Dat is voor ons belangrijk om te weten.'

Als het aan hem ligt, moet om dit soort zaken uit te bannen wel wat veranderen. 'Er zijn blijkbaar artsen actief die dingen voorschrijven die niet nodig zijn. Misschien moet je wel naar een systeem dat je vanuit een bond één arts aanstelt die onafhankelijk is.'