Statenlid Ronald Kaatee stapt uit PVV vanwege vertrouwensbreuk

Statenlid Ronald Kaatee stapt uit de fractie van de PVV. Hij zegt zijn zetel in de Provinciale Staten te behouden.

'Rond de mogelijke deelname aan de komende gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Groningen, is er een vertrouwensbreuk ontstaan tussen fractievoorzitter Ton van Kersteren en mij', meldt Kaatee.

'Deze vertrouwensbreuk is de afgelopen weken onherstelbaar gebleken, waardoor ik mij genoodzaakt zie om met onmiddellijke ingang uit de fractie van de PVV te stappen. Vanmorgen heb ik de commissaris van de Koning, de heer Paas, daarvan op de hoogte gesteld', aldus Kaatee.

Aanloop

De vertrouwensbreuk ontstond naar aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen in de stad Groningen, Haren en Ten Boer. Katee geeft te kennen dat hij en PVV-voorman Ton van Kesteren graag wilden dat de PVV daaraan mee zou doen. Daar was enige tijd onduidelijkheid over

Katee geeft aan dat wanneer de PVV of Forum voor Democratie niet aan deze verkiezingen zouden meedoen, hij met een eigen lokale partij wilde meedoen. Volgens Katee heeft hij Van Kesteren van die plannen voortdurend op de hoogte gehouden.

Na verloop van tijd bleek dat de PVV wel mee mocht doen aan de gemeenteraadsverkizingen in november in de stad Groningen. De partijleiding in Den Haag heeft daar volgens Katee groen licht voor gegeven.

Aanleiding

De aanleiding voor de breuk ligt volgens de vertrekkende Katee in een WhatsApp-bericht van Van Kesteren van 19 juli.

In dat bericht stond volgens Katee het volgende: 'Hij meldde dat als ik zeker van mijn zaak wilde zijn dat ik mij dan voor 1 augustus aan moest melden met mijn partij. Tenzij ik met Forum voor Democratie zou meedoen. En als ik er een dubbele agenda op nahield, dan vernam hij dat graag.'

Katee ziet dat als gebrek aan vertrouwen, de reden waarom hij opstapt.

Reactie Van Kesteren



PVV-fractievoorzitter Ton van Kesteren heeft een andere lezing over de situatie. 'Er gebeurt nu wat in elke partij gebeurt: er wil iemand een eigen partij beginnen en dat heeft consequenties', zegt hij.

Van Kesteren geeft aan dat Katee hem weliswaar van zijn plannen op de hoogte stelde, maar dat Van Kesteren daarover van begin af aan duidelijk was richting Katee.

'Als je doorgaat, is het klaar'

'Ik heb hem gezegd: 'Het is goed als je dit doorzet, maar dan heeft dat consequenties. Als je met een eigen partij wilt doorgaan, is het klaar.'

Van Kesteren wil aangeven dat Katee de vertrouwensbreuk waarover Katee spreekt, zelf heeft gecreërd. 'En daar wil ik het bij laten.'