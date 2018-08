Koningsdagcrimineel moet half jaar de cel in

Een 34-jarige man moet voor openlijk geweld, vernieling, diefstallen en een poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel een half jaar de cel in. Dat heeft de rechter donderdag bepaald.

Ook moet de man 650 euro schadevergoeding betalen aan één van zijn slachtoffers.

Koningsdag 2016

De man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, was in Groningen bij een vechtpartij betrokken op Koningsdag 2016. Die vond plaats in de Folkingestraat. Bij de vechtpartij waren meerdere personen aanwezig.

Twee mannen waren die dag met hun gezin op pad en werden tijdens de vechtpartij geslagen en geschopt. Een achtjarige dochter van één van de mannen zag het allemaal voor haar neus gebeuren.

Bewakingscamera's legden beelden van de vechtpartij vast, waarna de verdachte in beeld kwam. Aan één van de slachtoffers moet de man een schadevergoeding van 650 euro betalen.

Diefstallen

De vechtpartij is niet het enige op de kerfstok van de man. De verdachte pleegde ook diefstallen bij onder meer C&A, Action, een slijterij en een drogisterij in Stad. Bij de slijterij werd de man op heterdaad betrapt.