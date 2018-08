Groningens Ontzet wordt opgefrist

Wat trotser en wat meer gericht op een jong publiek. Dat is de instreek waarmee de Stichting Vestingdagen Noord Nederland (SVNN) de traditionele viering van het Groningens Ontzet wat wil opfrissen.

Daarom is de stichting van plan om op dinsdagavond 28 augustus een Flashmob op het Zuiderdiep te laten plaatsvinden. 'We gaan het verhaal navertellen, zodat iedereen weer weet wat het verhaal van Groningens Ontzet is', zegt voorzitter Tim Smit.

Trotser zijn

Groningers moeten volgens hem wat trotser zijn op de geschiedenis van Groningens Ontzet. 'In zes weken tijd hebben we 20.000 vijandelijke soldaten afgeweerd terwijl we zelf maar zo'n 1500 manschappen hadden. Het is toch geweldig als je je dat bedenkt?'

Jong bestuur, jong publiek

De viering van Groningens Ontzet, of Bommen Berend, wordt al sinds jaar en dag georganiseerd door de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken. 'We vinden het werk dat zij doen belangrijk, want daardoor bestaat het feest nog steeds', erkent hij complimenteus.

'Maar', vervolgt hij, 'wij zijn een stichting met een jong bestuur en zoeken een jong publiek, zodat het verhaal verteld blijft worden. En dat doen we naast Volksvermaken', legt Smit uit.

Vorig jaar organiseerde SVNN voor het eerst activiteiten tijdens Bommen Berend. Op de Hoge der Aa speelden re-enactors het beleg na.

Groots uitpakken

In 2022 wil SVNN groots uitpakken, want dan is het precies 350 jaar geleden dat Groningen werd ontzet. 'Dan willen we het Stadspark afhuren en daar een compleet kampement nabouwen, compleet met soldaten, boeren en burgers.'

Lees ook:

- Groningen viert Bommen Berend (2017)