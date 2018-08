Betrokkenen steekpartij doen beroep op noodweer en ontlopen straf

Een 53-jarige vrouw uit Winsum die vorig jaar de koper van haar auto neerstak heeft terecht een beroep gedaan op noodweer, oordeelt de rechtbank. Zij krijgt geen straf. De uitspraak is gelijk aan de eis van de officier van justitie.

De vrouw verkocht haar auto voor 350 euro aan een 25-jarige man uit Delfzijl. Die voelde zich bekocht toen hij vond dat de auto niet naar behoren was. De man kwam verhaal halen bij de woning van de vrouw, die toen nog in Muntendam woonde, en eiste zijn geld terug.

Gestoken met brievenopener

De vrouw verklaarde twee weken geleden dat de man plotseling in haar slaapkamer stond en haar daar sloeg met een toetsenbord van een computer. Uit noodweer had de vrouw naar een brievenopener gegrepen en stak de man vervolgens in rug, nek en gezicht.

Man weert vrouw af

Maar ook de man deed een beroep op noodweer. Hij ontkende de vrouw te hebben overrompeld. Hij was bovendien niet in haar slaapkamer geweest, zei hij destijds. Wel hadden ze gevochten in de kamer. De man had de vrouw met de brievenopener in haar hand moeten afweren met zijn blote handen.

De rechtbank oordeelde dat niet duidelijk gemaakt kan worden wie er begon met vechten. Omdat beide verhalen op de waarheid kunnen berusten en de man ook uit noodweer handelde, werd ook de man vrijgesproken.

