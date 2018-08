Waterpeil Oldambtmeer zakt; provincie waarschuwt recreatievaart

Het waterpeil in het Oldambtmeer zal de komende twee weken zakken. (Foto: Jan Prins/Groningen in Beeld)

Het water in het Oldambtmeer bij Blauwestad wordt voorlopig niet meer bijgevuld. Dat laat de provincie Groningen donderdagmiddag weten.

Het waterpeil in het meer zakt door de droogte in combinatie met de warmte momenteel zo'n halve centimeter per dag. Recent werd besloten om het peil aan te vullen, maar dat wordt nu op zijn beloop gelaten.

Ondiep

Het dalende waterpeil heeft verder geen ingrijpende gevolgen, al moet de recreatievaart opletten. Omdat het waterpeil de komende twee weken zeven centimeter zakt, kan het op sommige plekken ondiep worden buiten de aangegeven vaarroutes.

Eigen risico

Voor zeilboten of kleine motorjachten die toch buiten de aangegeven vaarroutes besluiten te varen, is het risico voor eigen rekening, zo laat de provincie weten.

Er zijn inmiddels waarschuwingsborden geplaatst om watergebruikers van de situatie op de hoogte te stellen.

