Cassierra spreekt al woordje Gronings en is klaar om te spelen

Mateo Cassierra in actie tijdens het oefenduel met Nieuw-Buinen. (Foto: JK Beeld)

Mateo Cassierra werd deze zomer gepresenteerd als dé nieuwe spits van FC Groningen. De Colombiaan maakte vorig seizoen achttien doelpunten voor Jong Ajax. In Groningen lijkt hij eerst genoegen te moeten nemen met een plek op de bank.

Als het aan de 21-jarige Cassierra zelf ligt, zal hij niet te veel tijd doorbrengen als wisselspeler. 'Ik ben klaar om te spelen. Elke dag zal ik me verbeteren en ik zal altijd honderd procent mijn best doen, zodat ik in de basis kan staan en elke wedstrijd van het seizoen kan spelen', vertelt de aanvaller.

'Lekker tempo, klasse boys, prima'

Hij is inmiddels twee jaar in Nederland. En hoewel zijn moedertaal Spaans is, kent hij ook al enkele woordjes Nederlands. 'Zeker! Woorden als: Lekker tempo, klasse boys, prima. Dat zijn woorden die ik elke dag hoor en leer.'

'Moi moi moi'

Dat niet alleen, Cassierra kent zelfs al een belangrijk Gronings woord. 'Ja, moi moi moi!', besluit de Colombiaan met een lach.

