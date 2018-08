Stadjer hoort maandenlange celstraf tegen zich eisen voor oplichting

Voor oplichting en verduistering moet een 52-jarige Stadjer mogelijk zestien maanden, waarvan vier voorwaardelijk, de cel in. Dat eist de officier van justitie.

Vanaf de zomer van 2016 en medio september vorig jaar zou de man actief zijn geweest in de provincie Groningen en Drenthe.



Wel meenemen maar niet betalen

De man zou bij een bedrijf in Hoogezand bakgoten en bakbeugels hebben verduisterd. Dat deed hij ook met een zitmaaier bij een tuinmachinebedrijf in Uithuizen. Ook Farmsum kreeg bezoek van de man. Hij bracht een gehuurde biertap en een koelkast niet terug bij een drankenhandel.



In september vorig jaar verduisterde de man twee knipmopsen, een aanhanger en een zaagmachine van een bedrijf uit Tweede Exloërmond. In Groningen verduisterde hij geluidsapparatuur van een verhuurbedrijf.



Hotel geboekt

In het Eemshotel in Delfzijl boekte de man meerdere kamers. Hij zou met collega's een grote klus hebben in de Eemshaven. In het hotel brachten hij en zijn collega's de nacht door. Er werd daarbij gegeten en gedronken, maar niet betaald.

Een aantal slachtoffers dienden een schadeclaim in. Daarvan vond de officier ruim 14.968 euro voor toewijzing vatbaar.

Opgepakt

De Stadjer legitimeerde zich met een uitdraai van de Kamer van Koophandel. Veel bedrijven geloofden de man. De man kon op basis van signalement en getuigenverklaringen worden opgepakt.

Volgens het Openbaar Ministerie handelde de Stadjer niet alleen, maar samen met een 45-jarige man uit Drieborg. Diens strafzaak zal later dit jaar worden behandeld. De uitspraak in de zaak van de Groninger is over twee weken.