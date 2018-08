Tekort aan campeerplaatsen door groei aantal campers

Er is een tekort aan camperplaatsen. Dat - en meer - in Noord Vandaag. Dat melden de Nederlandse Kampeerauto club en Stichting wildkamperen.

In dit artikel zetten we de leukste en belangrijkste fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord.

1) Tekort aan kampeerplaatsen

Het aantal campers groeit hard en de drukte op camperplaatsen in onze provincie neemt ook toe. Hierdoor zijn er meer wildkampeerders. Beppie neemt een kijkje op een kampeerplaats.

2) De kraan blijft aan

Er is geen tekort aan water uit de kraan en de boeren mogen blijven beregenen. Dat werd vanmiddag bekendgemaakt tijdens een landelijke persconferentie over de droogte. Gebiedshydroloog Ronald Leeraar vertelt wat de gevolgen zijn voor boeren in Groningen, en hoe het kan dat het nog steeds goed gaat. Waterschap Hunze en Aa's kijkt met een drone over de dijken langs het Eemskanaal om mogelijke lekkages op te sporen.

3) Kabelbaan Ter Apel vernield

De kabelbaan over het Ruiten Aa-kanaal in Ter Apel is alweer gesloten. Vandalen hebben de gondel kapot gemaakt. Dat is hoogstwaarschijnlijk gisteravond of vannacht gebeurd. De kabelbaan maakt onderdeel uit van wandelpaden in het gebied. Het is de tweede keer dat er vernielingen zijn aangericht.

4) Goudhaantje van de FC?

Mateo Cassierra werd deze zomer gepresenteerd als DE nieuwe spits van FC Groningen. De 21-jarige Colombiaanse spits maakte vorig jaar 18 doelpunten voor Jong Ajax, maar lijkt nu bij Groningen op de bank te belanden.