In een deel van Middelstum was donderdagavond een stroomstoring. 416 aansluitingen zaten daardoor zonder stroom.

Rond half acht was ongeveer de helft daarvan weer aangesloten, een half uur later had iedereen weer stroom.

Rond zes uur ontstaan

De problemen ontstonden rond vijf over zes. Het gaat om het gebied rond de Barthold Entensweg.