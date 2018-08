De droogte is niet altijd slecht voor de natuur: 'Wij zien ook de positieve dingen'

De huidige droogte zorgt in de natuur niet alleen maar voor problemen. Zo ziet natuurbeheerder Alwin Hut van het Groninger Landschap dat er in het Zuidlaardermeergebied ook positieve effecten zijn.

'Op het gebied van planten, bijvoorbeeld. Wij beheren grootschalige en robuuste moerassen. Door de droogte drogen die moerassen op de flanken nu wel wat op. En op die opgedroogde gedeeltes ontstaan mooie zaadbedden, waar nieuwe moerasplanten zich goed kunnen ontwikkelen. Dat geldt ook voor riet. En dat is heel goed voor onze moerassen.'

Kemphanen, kieviten en kluten

Vogels die vallen onder de orde steltlopers weten het Zuidlaardermeergebied momenteel steeds beter te vinden.

'Door het opdrogen van de moerassen ontstaan er elke dag weer nieuwe slikrandjes, daardoor zijn bepaalde insecten weer bereikbaar voor grote groepen kemphanen, kieviten en steltkluten.'

'Niet keihard last van'

Voor zijn 'eigen' gebied pakt de droogte best positief uit, maar Hut sluit zijn ogen niet voor de negatieve gevolgen die er elders zijn.

'Laten we vooropstellen: deze droogte is wel heel extreem. Maar wij hebben de mazzel dat we een voormalig beekdal beheren, wat een heel laag gedeelte van het landschap is. En veengrond houdt langer water vast en droogt niet zo snel op.'

'Op hogere vlaktes en klei is dat natuurlijk wel heel anders', legt Hut uit. 'Daar hebben ze wel echt problemen met de droogte. Maar wij zien dat de natuur in ons gebied er niet direct keihard last van heeft. Wij zien ook de positieve dingen.'

Lees ook:

- Officieel watertekort: het blijft nog weken droog