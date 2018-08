Deel dit artikel:











Busje FC Groningen betrokken bij aanrijding De inzittenden van het FC Groningen-busje kwamen met de schrik vrij. (Foto: Compact Media)

Een busje van FC Groningen is donderdag aan het einde van de middag betrokken geraakt bij een verkeersongeluk. Dat gebeurde op de Donderseweg in Norg, waar in totaal vier voertuigen bij het ongeluk waren betrokken.

In het FC Groningen-busje zaten trainers van de club. Zij kwamen van een voetbalkamp in Norg, en waren op de weg terug naar huis. Het busje had de nodige blikschade, aldus een woordvoerder van FC Groningen. Alle inzittenden van de betrokken voertuigen kwamen met de schrik vrij. Eén vrouw moest op haar verwondingen worden gecontroleerd in de ambulance. Het is onbekend hoe het ongeluk heeft kunnen plaatsvinden.