Komt de oplossing na het dichtdraaien van de gaskraan uit Okkenbroek?

De gaskraan in Groningen wordt langzaam dichtgedraaid, maar in het Overijsselse Okkenbroek woont een stel dat een innovatieve oplossing heeft gevonden om er toch warmpjes bij te zitten als dat nodig is.

De woning van Herman en Monique Fiselier is al een half jaar afgesloten van het aardgasnet en kan met een bijzonder elektrisch systeem verwarmd worden, zo is op RTV Oost te lezen. Door dat systeem is er geen gasverwarming meer en hoeven er ook geen dure, vervangende warmtepompen in huis worden gehaald.

Twee boilers

Het systeem van Fiselier gaat uit van elektrische aansturing, deels door zonnepanelen - deels van het elektriciteitsnet. Daarmee worden twee boilers op zolder geactiveerd. 'De cv-kachel heb je daarmee vervangen', zegt Herman.

De boilers zijn zo geïnstalleerd dat het verwarmde water, na gebruik in radiatoren in de woning, opnieuw wordt opgewarmd. 'Een vrij simpel systeem', vindt Herman, die erkent dat het elektriciteitsverbruik er door toeneemt. 'Maar dat compenseer je dus door geen aardgas meer te gebruiken.'

Veilig?

Maar is het wel veilig? Onderdeel van het systeem is een groot aantal accu's met veel bedrading in de kelderruimte. Accu's die de energie opslaan voor later gebruik. Fiselier laat er geen misverstand over bestaan. 'Veiligheid voor alles', zegt hij. 'De toekomst is dat je met compacte, hybride accu's voor weinig geld deze installatie kunt maken.'