'Ik heb geleerd nooit te vragen om regen, maar dat moment komt dichterbij'

Het blijft voorlopig nog wel even droog. En dat levert zorgen op voor de boeren in onze provincie. 'Ik heb altijd geleerd dat je nooit moet vragen om regen, maar zo langzamerhand komt het moment toch dichterbij', zegt Henk Smith.

Smith is akkerbouwer en bestuurder van boerenorganisatie LTO Noord. 'Het is droog. En het is al lang droog. Maar Nederland zou Nederland niet zijn, of er komt vanzelf wel weer regen', zegt hij.

Donderdag werd bekend dat er voorlopig in elk geval geen beregeningsverbod komt in onze provincie. 'Water is essentieel voor de gewassen die nog op het veld staan, dus we zijn hartstikke blij dat er op dit moment nog water beschikbaar is om te beregenen.'

Dood gras

Voor een aantal veeboeren is de situatie volgens Smith nijpend, omdat het gras in de wei verdort.

'Het gras is eigenlijk tot stilstand gekomen, het groeit niet meer. En op sommige plaatsen op de droge zandgronden gaat het ook gewoon dood. Daar zal waarschijnlijk opnieuw ingezaaid moeten worden', weet Smith. 'Maar daarvoor heb je ook water nodig, dus het is afwachten wanneer we weer in het Hollandse klimaat komen en het weer regent.'

Mislukte oogst dreigt

Maar ook akkerbouwers hebben het lastig.

'Er is nu al best veel tijd, energie en geld in gestoken om het gewas aan de gang te houden. Als je zelf de conclusie trekt dat het AL niet meer rendabel is of de overheid zegt dat er niet voldoende water is, wordt het heel erg moeilijk. Dan heb je wel kosten gemaakt, maar zal je geen oogst meer hebben. Of in elk geval niet de oogst waar je van uitging.'

Nog geen crisis

Vanwege de aanhoudende droogte is er landelijk inmiddels opgeschaald naar niveau 2, de laatste fase voordat er een crisissituatie is.

'Er is nu in elk geval nog water voor de landbouw aanwezig. Op het moment dat we naar categorie 3 gaan wordt het heel vervelend. Dan is er op het oog misschien nog wel water in de sloot, maar is het niet beschikbaar voor de landbouw. Dan is het heel moeilijk om daarvan af te blijven, maar dat is dan een keuze die gemaakt is. Daar moet je je dan ook aan houden.'

