Ook auto's op P+R Meerstad moeten het ontgelden Van zeker vier auto's werden de ruiten ingeslagen (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord) Of de vandalen ook spullen hebben meegenomen, is niet bekend (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord) (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

Van zeker vier geparkeerde auto's op P+R-terrein Meerstad aan de Driebondsweg in Groningen zijn de autoruiten ingeslagen. Of de vandalen ook spullen hebben meegenomen, is niet bekend.

Het is al de tweede keer deze week dat auto's op P+R-terreinen rond de stad het moeten ontgelden. In de nacht van maandag op dinsdag werd volgens de politie ingebroken in 'een fors aantal auto's' op soortgelijke parkeerplaatsen bij Kardinge en Haren. Maandje open Het P+R-terrein aan de Driebondsweg is de nieuwste binnen de gemeente Groningen. De parkeerplaats werd op vrijdag 6 juli officieel in gebruik genomen. Lees ook: - Autodieven houden huis op parkeerterreinen Stad en Haren