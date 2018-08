Westerwolde presenteert onderzoek over eenzaamheid en armoede

Hoe ziet het dagelijks leven eruit van mensen die leven in armoede of eenzaamheid? Dat heeft de gemeente Westerwolde onderzocht onder haar inwoners.

'Mensen die in eenzaamheid of armoede leven, vormen een hele diverse groep', zegt wethouder Giny Luth. 'Armoede en eenzaamheid hebben vaak grote invloed op het sociale leven van mensen en het belemmert hen in hun zelfredzaamheid en participatie in de samenleving.'

Triest

'Mensen, en met name kinderen die in armoede leven, dat is erg triest. Regelmatig zie je dat kinderen die geen geld hebben voor een cadeau, niet naar een verjaardagsfeestje gaan. Ze blijven dan thuis. Dit is een ernstig probleem wat ons betreft.'

Het probleem is breder dan alleen kinderen, aldus Luth. 'Het gaat om jongeren, ouderen, variërend in de leeftijd van 17 tot 95. Mensen die arm zijn om verschillende omstandigheden.'

In kaart brengen

Het is volgens de wethouder niet helder hoeveel mensen hiermee te maken hebben. 'Dat proberen we in kaart te brengen. Je moet als overheid samenwerken om hier een goede aanpak voor te bedenken.'

'De resultaten van het onderzoek worden gedeeld met de gemeenteraad. Vervolgens zal er een plan van uitvoering moeten komen. We zijn als gemeente aangesloten bij een samenwerkingsverband met verschillende gemeenten, welzijnsinstanties en woningbouwverenigingen. Daarmee willen we ervaringen en tips met elkaar delen', besluit Luth.