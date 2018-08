Rondje Groningen: 'Er komt een storm over Groningen'

Wat is deze vlag bovenop het Groninger Museum? (Foto: Groninger Museum)

Komt er een storm over Groningen? Meindert Talma bezingt het met alle ernst. Heel anders dan Roos Vesting, die juist allerlei easy listening covers opnam. Én meer in Rondje Groningen vandaag.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen.

1) Raad de vlag

Hoeft niet. Groninger Museum legt hem gewoon uit.

2) Grooeeen grooeeen als kunstgras

Het grote voordeel van kunstgras: je kan er daadwerkelijk iets op doen met dit weer.

3) Groeten uit Death Valley

Jannie van Dijk stuurt ons deze foto uit Death Valley in het westen van de Verenigde Staten. Het was er 50.5 graden celcius. 'Hoezo warm: bloedheet! Een kwartier buiten de auto en je verlangt naar een koude douche en een groot glas water, met ijs. Maar wel een hele mooie ervaring!', schrijft ze.

4) Groeten uit Engelbert

Iets dichter bij huis ook een prachtige zomerdag. Dan valt de hitte wel mee hè?

5) Oh ja, zo gaat het normaal

De Bjoeks klimtoren bij Kardinge klim je doorgaans gewoon met veiligheidstouw. Dus niet zonder.

6) Noodmarshmellows

Ondertussen in het Rebel Rebel Hostel in Stad:

7) Te warm voor een partijtje

Maar een balletje hooghouden op een tennisveldje in de schaduw kan prima, toont Christiaan.

8) Roos zingt Seven Nation Army

Roos Velting manifesteert zich op YouTube met verschillende covers op YouTube vandaag. Deze jazzy cover van The White Stripes' Seven Nation Army kon minder.

9) Storm zal er komen in Groningen

Behalve Roos laat ook de eigenzinnige Meindert Talma zich weer eens zien op het filmpjeskanaal. Talma voelt iets aankomen.

10) Dronerace in Veendam

We vliegen eruit met hoogvliegende beelden: de droneraces in Veendam afgelopen weekend. We doen 't niet na...

Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag. Goed weekend!