'Het komt vroeg, maar de tarwe is buitengewoon goed'

De enorme droogte in deze extreme zomer ontsnapt ook Sprik Granen in Zuidbroek niet. Op het terrein staan enorme bulten met graan.

'Het is een maand vroeger dan normaal', zegt directeur Koos Sprik. 'Normaal beginnen we nu, maar nu zijn we al bijna klaar. Er zijn nog enkele boeren die zomertarwe hebben, maar de oogst is nu voor tachtig procent klaar.'

Voorraden van vorig jaar

De silo's van de graanhandel zitten nog voor zo'n veertig procent vol met oude voorraad. 'Daardoor hebben we ook veel graan buiten liggen. Het is op dit moment een beetje moeilijk met de opslag', vervolgt Sprik.

'Het graan gaat het hele jaar door. Het maakt niet uit of het januari of augustus is. Maar op het laatst is in juni en juli heel veel graan opgeslagen door boeren. Daardoor hebben we grote voorraden in de provincie Groningen en zijn de silo's vol.'

Kwaliteit

'De kwaliteit is buitengewoon goed, beter dan vorig jaar. Het eiwit van het gerst is erg goed. Als je veel zonuren hebt, krijg je betere kwaliteit graan. Ook op droge zandgrond is de kwaliteit erg goed', zegt Sprik.

Bijzonder noemt Sprik het wel: 'Ik heb nooit meegemaakt dat de omstandigheden zijn zoals nu.'

Buitje is niet erg

En als het nu gaat regenen, met al de tarwe in de buitenlucht? 'Het is niet zo erg als er een buitje over de tarwe heen komt. Het tarwe kan wel iets hebben', besluit Sprik.

