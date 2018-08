'Behoud van EBBA Awards is goed voor Groningen als muzikaal middelpunt van Europa'

'Hoe belangrijk die prijs is voor Groningen? Probeer maar eens een hotelkamer te vinden in het weekend van Eurosonic/Noorderslag. Dichterbij dan Assen of Drachten kun je niks krijgen.'

Appie Clermonts van muziekwinkel Plato in de stad is blij dat de EBBA Awards, die voortaan MMETA heten, voor Groningen behouden blijven. Barcelona, Hamburg en Parijs deden ook een gooi naar deze prijsuitreiking. Het is een award die telt, want onder andere Adèle, Stromae, Katie Melua en Camo Emerald wonnen hem.

Muzikaal op de kaart in Europa

'Als de uitreiking van de EBBA Awards naar een andere stad was gegaan, had je niet raar moeten staan kijken als Eurosonic helemaal uit Groningen was verdwenen. Het is een belangrijk evenement voor onze horeca en hotels en het heeft Groningen muzikaal op de kaart gezet in Europa.'

Vijftig artiesten in de winkel

Plato speelt een belangrijke rol tijdens Eurosonic/Noorderslag. 'In drie dagen tijd hebben we vijftig artiesten in onze zaak', vertelt Clermonts. 'Het is altijd bomvol, voor ons is dat het hoogtepunt van het jaar.'

Of hij nog artiesten op zijn verlanglijst heeft staan? 'Oh nee, ik kan niet kiezen', lacht Clermonts. 'In het begin moesten we zelf acts aanvragen, maar de laatste paar jaar krijgen we veel aangeboden en dan maken we een selectie.'

De volgende editie van Eurosonic/Noorderslag is van 16 tot en met 19 januari 2019.

