Hakenkruis en vernielde auto's; vandalen houden huis bij autodealer

Op een motorkap is een hakenkruis gekrast (Foto: CarOutlet/Facebook)

Een brandblusser is door een achterruit gekeild (Foto: CarOutlet/Facebook)

Naast auto's op P+R-terreinen zijn deze week ook auto's vernield op een parkeerterrein van een autobedrijf aan de Duinkerkenstraat in Groningen.

De eigenaar trof donderdag een terrein met vernielde voertuigen aan. 'Brandblussers zijn leeggespoten, een blusser is door een achterruit gekeild, ze zijn over auto's heen gelopen, zijn in de auto's geweest en hebben kabels losgetrokken. Ook hebben ze een hakenkruis op een motorkap gespoten. Dat vind ik echt niet oké', vertelt de eigenaar van het autobedrijf op Facebook.

Namen

Bijzonder is dat de daders mogelijk hun namen hebben achtergelaten op een busje van de buren, dat ook op het terrein stond. 'Wie helpt ons met het opsporen van Robbie, Thomas, Tamar, Kor, Sterre, Naomi, Vincent, Karel, Rienk, Kirsten en Erik?', vraagt de eigenaar van de autozaak. 'Onze dank is groot en onze wraak zoet.'

