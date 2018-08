In busje zonder stuur van ziekenhuis naar bushalte

Hij is knalgroen, vijf meter lang en heeft geen stuur. Tussen het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda en de bushalte aan de Molenstraat in Scheemda rijdt vanaf maandag een zelfrijdend busje.

Onze verslaggever Marco Grimmon mag vrijdag al een proefritje maken.

Gastheer

'Alles wat ik hoef te doen is op 'Go' drukken en de bus gaat rijden', zegt de gastheer in de bus tegen Marco. In geval van nood kan hij ook ingrijpen. 'Maar het is heel veilig', verzekert de gastheer.

Laserstralen

Programmamanager Daniël Koelikamp legt uit hoe het busje werkt: 'Het systeem is gebaseerd op communicatie met een satelliet. Met laserstralen scant het busje de omgeving. Bij ongevallen is de menselijke factor vaak van groot belang. Mensen zijn dan bijvoorbeeld afgeleid. Dat is hier dus niet aan de orde. De route is getest en er is een risicoanalyse geweest.'

Proef

Het busje rijdt het komend half jaar op proef. Als dit een succes is, wordt het busje een vast onderdeel van de ov-verbinding. Daarna wordt de route mogelijk uitgebreid naar het centrum en het station van Scheemda.

