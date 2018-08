Lopend Vuur: Ik wil een rookverbod in mijn buurt

Een sigaretje opsteken in de buurt van het ziekenhuis, de hogeschool of de universiteit. Hoe lang mag het nog?

Vandaag werd bekend dat Rotterdam mogelijk drie rookvrije straten krijgt, in de buurt van het ziekenhuis en scholen. In Amstelveen zijn soortgelijke plannen... en ook in Groningen staan ze voor de deur.

In gemeente Groningen beslist de gemeenteraad na de zomer over een verordening, waardoor organisaties rookverboden in gebieden mogen opleggen en erop handhaven. Zo'n dertig organisaties hebben daar wel oren naar.

Moet zoiets tot instanties, schoolpleinen en ziekenhuizen beperkt blijven? Of wil je ook wel een rookverbod in je eigen buurt? Ons Lopend Vuur vandaag:

Geen boete, geen regels

We leven in een nette province. Althans, als je de uitslag van ons Lopend Vuur van donderdag mag geloven. Zo'n 93% van de 2.397 stemmers zegt zich aan de regels te blijven houden, ook als de politie geen boetes uitdeelt. Ongeveer 7% lapt ze wel aan de laars.