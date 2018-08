De bouwvak is nog lang geen geschiedenis

'Welkom bij bouwbedrijf Rottinghuis. In verband met de zomervakantie is ons kantoor gesloten. Vanaf 27 augustus zijn we weer bereikbaar.' Hoe groot de vraag naar bouwend personeel ook mag zijn, de bouwvak bestaat nog.

Hoeveel bedrijven precies doorwerken vanaf vandaag, wordt nergens bijgehouden maar volgens een woordvoerder van Bouwend Nederland ligt zeker driekwart van de bedrijven stil.

'Dat is nattevingerwerk, maar het is de afgelopen jaren steeds zo dat ongeveer een kwart van de bedrijven doorwerkt en de rest gaat deels of helemaal dicht. Vaak gaat dat in ketens. Als op een project de onderaannemers met vakantie gaan, legt de hoofdaannemer het natuurlijk ook stil.'

Spoedklussen

Bij de Groningse aannemer Rottinghuis werken deze zomer bijvoorbeeld nog maar drie van de pakweg 150 personeelsleden door. Zij zijn er voor de spoedklussen.

De traditionele bouwvak-barbecue hebben ze al gehad. Ook bouwbedrijf Veldman in Uithuizermeeden, met veertien man personeel, is grotendeels met vakantie, vertelt werkvoorbereider Jan Sikkema: 'Deze week werken nog vier mensen door, maar straks gaat het bedrijf dicht. Het is bij ons niet zo druk dat we het werk niet aankunnen.'

Wij krijgen anders onze klussen niet op tijd af, zoals de verbouwing van een groot pakhuis tot studentenkamers Venema Bouw Haren

Te druk voor vakantie

Venema Bouw in Haren, met tien vaste krachten, blijft tijdens de zomer wél gewoon doordraaien. 'Wij krijgen anders onze klussen niet op tijd af, zoals de verbouwing van een groot pakhuis tot studentenkamers. Dat moet na de zomer natuurlijk klaar zijn,' vertelt eigenaar Richard Roffel.

Zijn bedrijf heeft vaste onderaannemers: 'Ik weet van tevoren welke collegabedrijven, zoals installatiebedrijven en loodgieters, doorwerken in de zomer.'

Zzp'ers

Roffel doet zelf zelden een beroep op zzp'ers. Deze groep hoeft zich natuurlijk helemaal niet aan de bouwvak te houden. Maar hoeveel van de pakweg drieduizend zelfstandigen in de bouw in onze provincie doorwerken is volgens de organisatie ZZP Nederland onbekend.

Lees ook:

- In de bouw gaan de wijzers naar het rood

- Huizenmarkt Stad oververhit: verkooprecord in Zuidhorn