Google spreekt Gronings (al is het maar een beetje)

De persoonlijke Assistent van Google spreekt niet alleen Nederlands, maar ook Gronings. Al is het maar een klein beetje.

Als je in de app vraagt 'Spreek jij Gronings?' krijg je het antwoord: 'Doe bist schier. Maar 't Grunings redt ik toch nait op. En dat begroot mie tou tonen oet.'

Het Gronings is overigens niet de enige taal of dialect die geprogrammeerd is. Ook het Limburgs en Twents wordt gesproken.

Nieuw in Nederland

De assistent van Google is te gebruiken op je telefoon en kan helpen bij het uitvoeren van taken of het opvragen van informatie. In het buitenland, zoals Amerika, wordt het veel gebruikt.

De assistent is eind juli net gelanceerd in Nederland en kan daarom ook pas sinds kort Nederlands praten. Bij elk nieuw land wordt gekeken naar de persoonlijkheid van de assistent en blijkbaar dus ook naar dialecten. Zo is te zien in de video van Bright hieronder.

De app Google Assistant is hier te downloaden voor Android en Apple iOS.