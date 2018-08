Productie van crystal meth neemt toe: hoe gevaarlijk is het?

'Politie rolt een drugslab op in Zuidlaren waar crystal meth wordt geproduceerd.' 'Politie vindt dertien kilo aan crystal meth in een appartement in Zuidwijk.' 'Meerdere zakjes crystal meth aangetroffen bij een man in Nunspeet door de politie.'

Dit zijn slechts enkele krantenkoppen van de afgelopen tijd. Volgens de politie is 2018 het kantelpunt in de productie van crystal meth. Maar wat is het precies en hoe gevaarlijk is het?

Wat is crystal meth?

Crystal meth, ook wel methamfetamine, is een drug die je gedrag sterk beïnvloedt. De stof komt niet in de natuur voor. Dit houdt in dat hij in een laboratorium door middel van een chemisch proces gemaakt wordt. De drug kan de vorm hebben van een kristal, maar ook die van poeder. Meth kan verschillende kleuren hebben zoals: geel, doorzichtig of bruin. De kleur hangt af van de stoffen die gebruikt zijn tijdens het chemisch proces en hoe dat is uitgevoerd.

Snuiven, roken of injecteren

De drug kan op meerdere manieren worden opgenomen door het lichaam: snuiven, roken of injecteren. Roken is het populairst bij gebruikers. Het maken van meth is niet heel eenvoudig. Het chemisch proces kan een ontploffing veroorzaken met grote schade tot gevolg. Ook kan het voorkomen dat de drug niet goed gezuiverd is of dat er nog restanten van het chemisch proces zijn blijven zitten.

Werking

Crystal meth heeft, net zoals speed, een zeer sterke stimulerende werking, maar de effecten van meth zijn vele malen sterker en werken ook langer door. Het tijdsbesef valt weg en de behoefte om te eten of te slapen wordt onderdrukt. Je voelt je zelfverzekerder en voelt minder pijn. Daarnaast stijgen je lichaamstemperatuur, hartslag en bloeddruk. Na het gebruik volgt vaak een zware langdurige kater. Frequent gebruik van crystal meth kan leiden tot een zeer slechte fysieke, geestelijke en seksuele gezondheid. Hoe dat eruit ziet, kan je zien in een reportage van Spuiten en Slikken van BNNVARA over crystal meth.



Politie

'Wat ons vooral opvalt is de enorme toename van de productie van meth', zegt Thomas Aling van de Politie Landelijke Eenheid. Hij heeft er geen verklaring voor.

In allerlei panden

Crystal meth wordt in Nederland geproduceerd en opgeslagen in allerlei panden. Dit blijkt uit recente vondsten door de politie in woonhuizen, garageboxen, seniorenflats, boerenstallen, loodsen en industrieterreinen. 'Inwoners moeten letten op ongure types in de wijk en auto's die af en aan rijden. Dan is er vaak al iets mis', waarschuwt Aling.

Gebruik neemt niet toe

Maar als de productie van crystal meth in Nederland toeneemt, neemt dan ook het gebruik toe? Volgens het Trimbos Instituut niet. 'Wij zien geen toename in het aantal gebruikers. Uit hun Monitor over drugsgebruik blijkt dat cannabis het meest gebruikt wordt. In 2017 waren dat 2,5 miljoen Nederlanders van 18 jaar en ouder. In de hele monitor komt crystal meth niet voor.

Ook Verslavingszorg Noord-Nederland bevestigt dat het aantal gebruikers van crystal meth in Nederland niet hoog is. 'In Groningen, Assen en Leeuwarden kunnen mensen hun drugs laten testen. Wij hebben nog geen gebruikers gehad die hun crystal meth wilden testen', zegt woordvoerder Irene van der Hoek.

Kleine groep mannen

Volgens een rapport van Soa Aids Nederland en Mainline lijkt het vooralsnog om een kleine groep mannen te gaan in Nederland die crystal meth gebruikt. De drug wordt vaak vlak voor of tijdens de seks gebruikt. Maar actuele landelijke cijfers van gebruikers in Nederland zijn er niet.

Niet goedkoop

Crystal meth is niet goedkoop. Je moet denken aan 100 tot 150 euro per gram, maar volgens het rapport van Soa Aids Nederland en Mainline zal de prijs dalen. 'Dan is het denkbaar dat het gebruik van dit middel zich uitbreidt.'

Even ter vergelijking: een gram cocaïne kost ongeveer vijftig euro. In de Verenigde Staten, waar crystal meth meer gebruikt wordt, is de drug goedkoper. Daar is het aantal gebruikers ook veel hoger. Zangeres Demi Lovato bijvoorbeeld werd onlangs met spoed opgenomen in het ziekenhuis vanwege een overdosis crystal meth.

Lees ook:

- Drugslab Zuidlaren produceerde crystal meth

- Definitief: drugslab in Zuidlaren, zes arrestaties