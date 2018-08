Delfzijl stopt met wegbranden van onkruid

De gemeente Delfzijl stopt voorlopig met het wegbranden van onkruid met een gasbrander.

De gemeente kreeg vragen van inwoners over het gebruik van de onkruidverbrander. Zij vroegen zich af of de brander wel veilig is nu het zo droog is. De gemeente zegt dat de laatste weken deze methode alleen gebruikte voor onkruid op verhardingen, niet in de buurt van bermen en hagen.

Rookwolk

Donderdag zei Astrid Mellema uit Termunten: 'Ze gebruiken een handbrander voor de zijkanten en dan een stofzuigerbek om over de volle breedte van de straat te gaan. Maar ze branden ook droge bladeren mee. Ik zag een rookwolk waar de planten zwartgeblakerd zijn'.

Borstelen en heet water

De gemeente schrijft: 'Nu inwoners zich ongerust maken over de veiligheid van de brander, heeft de gemeente besloten om het onkruid voorlopig alleen nog te bestrijden met borstelen en heet water.'

Lees ook:

- 'Nú de berm branden? Hoe verzinnen ze het?'