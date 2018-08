Dit weekend in Groningen: Open Dag bij de FC en handen uit de mouwen

Ben je (nog) niet op vakantie, maar wil je er wel op uit? Dan hebben wij een paar leuke tips. Gewoon in eigen provincie, want laten we eerlijk zijn: het is hier heerlijk.

Open dag FC Groningen

De echte FC-fan kan het natuurlijk niet missen: de jaarlijkse Open Dag van FC Groningen. Zondag is het stadion van 13:00 tot 17:00 uur open en is er van alles te doen. Natuurlijk worden de spelers van FC Groningen ook gepresenteerd. Verder is er ook een markt, attracties en kun je een rondleiding krijgen.

Paardendag in Uithuizen

Zaterdag vindt op locatie Dingewold in de buurt van de Menkemaborg de twintigste Paardendag plaats. Allerlei soorten van paardensport komen aan bod: van dressuur tot mennen en van springen tot show. De bekende Fransman Pierre Fleury komt met acht paarden een dressuurshow geven. Toegang is gratis. Het begint om 10:00 uur en is om 18:00 uur afgelopen.

Fietsen door het Reitdiepgebied

Het Groninger Landschap organiseert zaterdag een fietstocht door het Reitdiepgebied. Onder leiding van een gids fiets je door het oude Hunzedal, langs karakteristieke elementen in het landschap en door de natuur. Onderweg wordt van alles verteld over het ontstaan van het gebied. De toch is zo'n 20 kilometer en begint om 13:00 uur op de Valgeweg 12, Wetsinge.

Markt van Melk en Honing

In Zuidlaren wordt zaterdag de Markt van Melk en Honing georganiseerd. Ruim 100 standhouders laten waren zien die te maken hebben met allerlei soorten melk en honing, maar ook met duurzaamheid. Je kunt ook uitleg krijgen over bijen en hoe een imker werkt. Dit jaar is er verder speciale aandacht voor muziek van het draaiorgel. Locatie is het centrum van Zuidlaren, van 10:00 tot 16:00 uur.

Samen aan de schoonmaak

In de haven van Lauwersoog kun je zondag de handen uit de mouwen steken tijdens de maandelijkse Beach Cleanup. Visnetten, plastic afval en soms zelfs kledingstukken: alles moet opgeruimd worden. De cleanups zijn een initiatief van Nils Gärtner, die bij het zeehondencentrum in Pieterburen werkt als vrijwilliger. Deelnemers aan de schoonmaak krijgen als beloning gratis toegang tot het centrum. Meer informatie is op Facebook te vinden.

Veel plezier dit weekend!