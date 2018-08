Wielrenster Uneken staat in de belangstelling, maar heeft nog geen contract

Lonneke Uneken rijdt zich dit seizoen in de schijnwerpers. De wielrenster uit Veendam heeft in de afgelopen week twee etappes gewonnen in de Asser Jeugdtour.

In het voorjaar won ze ook twee ritten in de Healthy Ageing Tour en werd ze tweede in Gent-Wevelgem. Uneken is tweedejaars junior. Volgend jaar maakt ze de overstap naar de senioren.

'Gewoon lekker fietsen'

Er zijn ploegen die haar nauwlettend volgen, maar een contract voor volgend jaar heeft ze nog niet getekend. 'Ik word vast in de gaten gehouden, maar het is voor mij ook allemaal nieuw. Natuurlijk ben ik er wel mee bezig, maar ik maak me er niet druk om. Ik wil gewoon lekker fietsen en dan hoop ik dat de rest vanzelf komt', zegt ze na de tijdrit van 13 kilometer in Lieveren. Ze wordt veertiende in de rit tegen de klok. Het is niet haar specialiteit.

Uneken moet het hebben van haar explosiviteit. De proloog van maandag over nog geen twee kilometer wint ze dan ook. En de massasprint van vrijdag beslist ze ook met een fietslengte in haar voordeel.