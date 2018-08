'Waar is knuffel haas?'

'Oh nee! Ik verloor zojuist Haas! De lievelings van mijn lieveling.' Dit plaatste moeder Marieke de Haan vorige week op Twitter. Haar eenjarige dochtertje Frederique moet sindsdien zonder haar knuffel Haas slapen, want hij is nog niet terecht.

'Het is zo zielig. Toen hij net weg was, zat ze heel zielig in haar bedje rond te kijken waar Haas nou was. Er ligt ook een beer in haar bedje, maar die is niet leuk', zegt moeder Marieke.

Alle lievelingsknuffels van Marieke's drie kinderen, maar de Haas ontbreekt.

Kwijt

Ze was samen met haar dochtertje onderweg naar het Helperplein, toen ze ontdekte dat Haas niet meer in de kinderwagen lag. De knuffel lag onderin de kinderwagen en De Haan wilde een boekje pakken. Ze denkt dat Haas er toen is uitgevallen. 'Ik denk dat ik hem in de bus ben kwijtgeraakt, maar het kan ook op het station gebeurd zijn of in het winkelcentrum.'

Zoeken

Toen De Haan ontdekte dat Haas weg was, is ze gelijk gaan zoeken. 'Ik heb overal gevraagd, maar niemand had hem gezien.' Ook op Twitter plaatste ze een bericht. 'Het is zo raar, mijn bericht is 600 keer geretweet en is op veel sites terecht gekomen, maar ik vind het zo gek dat niemand hem gevonden heeft. Als je zo'n knuffel vindt, dan breng je hem toch terug?'

Reacties Twitteraars

Het bericht van Marieke op Twitter heeft wel wat los gemaakt. Zo wilde Leo de Haas een crowdfunding opzetten om een nieuwe haas betalen. 'Ik had zelf ook een haas.' En worden Qbuzz en NS volop getagd en die willen ook helpen.

Nieuwe Haas

Inmiddels heeft de eenjarige Frederique een nieuwe Haas. 'Ze keek wel even raar toen ze hem zag en dan begin je wel te twijfelen. Deze Haas is gloednieuw en niet afgesleten. Maar ze knuffelt er wel mee, gelukkig,' Toch hoopt Marieke dat de oude Haas nog terugkomt.

Frederique met haar nieuwe haas.