Winschoterdiep is bij Scheemda weer open voor scheepvaart

De stremming van het Winschoterdiep tussen de brug over de N33 bij Zuidbroek en de Eexterbrug bij Scheemda is voorbij.

Het scheepvaartverkeer kan er vanaf vrijdagmiddag 12.00 uur weer langs.

Gaslek

De stremming werd woensdag ingesteld vanwege een lek in een gasleiding, die onder de bodem van het kanaal ligt. Dat lek is nog niet gedicht, maar volgens Gasunie is de situatie veilig genoeg.

Passerende schepen moeten wel langzamer varen dan normaal. De provincie laat waarschuwingsborden plaatsen.

Volgende week dichten

Gasunie zoekt nog uit hoe het lek moet worden gedicht. Dat gebeurt waarschijnlijk volgende week.

