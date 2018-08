Deel dit artikel:











Kromowidjojo heeft nog wat in te halen (Foto: Vincent Jannink)

Ranomi Kromowidjojo staat vrijdag in de halve finale van de 50 meter vrije slag bij het EK Zwemmen in Glasgow. Ze noteerde in de series de vijfde tijd.

Titelverdedigster 'Kromo' tikte aan na 24.84. Dat was beduidend langzamer dan regerend wereldkampioene Sarah Sjostrom. Zij bereikte de overkant van het 50 meterbad in 24,14. Tamara van Vliet plaatste zich ook voor de semi-finale. Na de halve finale op de 50 meter vrij, start de Groningse normaal gesproken ook in de finale van de 4x100 meter vrije slag estafette. Nederland moet zich daar via series nog voor plaatsen. Kromowidjojo komt hierin niet op het startblok.