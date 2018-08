Deel dit artikel:











Kijk en huiver: Engelsman trotseert Groningse klimtoren zonder touwen King beklimt de toren zonder touwen (Foto: Caters Clips)

Zonder touwen of vangnetten Europa's hoogste, vrijstaande klimtoren in Groningen beklimmen. De Engelsman George King (18) heeft het gedaan, zo is te zien op een video op Youtube.

Tegenover het Britse StoryTrender vertelt de Brit dat het altijd zijn droom is geweest om de toren te beklimmen, nadat hij als 10-jarige een video zag van de 37 meter hoge Groningse klimtoren Excalibur. Toen hij afgelopen maand in Groningen was, kon hij het niet laten. Op de video is dan ook te zien dat hij over een hek klimt en zonder touwen de Excalibur bedwingt. Er vliegt een drone mee en eenmaal boven staat hij triomfelijk. 'Ik nam mijn tijd' Achteraf vertelt King over zijn avontuur: 'Ik heb jaren hard getraind en nu is mijn droom werkelijkheid geworden.' 'Ik heb de tijd genomen en erop gelet dat ik elke beweging zo veilig mogelijk deed. Eenmaal boven was het uitzicht het meest belonende dat ik ooit heb gekregen.' Eerste keer Het is volgens eigenaar Gert van der Veen, van klimcentrum Bjoeks, de eerste keer dat dit gebeurt. 'Wij verbieden het, want anders zijn wij verantwoordelijk. Maar hier kunnen we natuurlijk niks tegen doen.' Meer stunts King wil overigens nog meer stunts uithalen, maar wil nog niet kwijt wat hij gaat doen. 'Maar ik kan wel zeggen dat het iets met Trump te maken heeft.'