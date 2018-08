Deel dit artikel:











Camera's opgehangen in door brandstichter geplaagde buurt (Foto: Dennis Venema)

In de Ferdinand Bolstraat in Hoogezand zijn bewakingscamera's opgehangen. Deze moeten voorkomen dat er nieuwe branden worden gesticht in de buurt.

Sinds januari dit jaar hebben meerdere branden gewoed in de straat. Afgelopen weekend gingen nog een auto, een bedrijfsbus en een container in vlammen op. Een paar dagen daarvoor brandde ook al een auto uit. Branden stoppen Buurtbewoners zijn bang en boos. Burgemeester Adriaan Hoogendoorn sprak dinsdag met ruim tachtig mensen in wijkcentrum De Kern. Na de bijeenkomst zei hij: 'In de eerste plaats willen we de branden stoppen. Het opsporen van de dader staat op nummer twee'. In de praktijk betekent dat meer blauw op straat en dus ook cameratoezicht. Lees ook: - Camera's moeten branden in Hoogezand een halt toeroepen

