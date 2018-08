Lege schappen in de Euroborg: kan een supermarkt dit zes weken aan?

Er is bijna geen snoepje meer te krijgen, de schappen zijn over het merendeel leeg of afgezet met linten en er is zoveel lege ruimte dat je er een springkussen neer kunt zetten.

Jumbo Euroborg gaat vanaf zaterdag anderhalve maand dicht voor een grote verbouwing, maar dat is de afgelopen tijd al goed te merken.

De super is al jaren een bekende plek voor veel Groningers. Het was de eerste supermarkt in Stad die alle dagen van het jaar open mocht, fans van de FC halen er boodschappen na de wedstrijd en het is een hotspot voor scholieren van het Alfa-college en Noorderpoort.

Grote operatie

Nu gaat het dus zes weken dicht. 'En dat is een vrij grote operatie', schets bedrijfsleider Dennis van der Sluis. 'De laatste weken zijn we al bezig geweest met de leegloop van de winkel.'

Qua timing is er bewust gekozen voor de vakantieperiode: 'We kunnen zoiets nooit helemaal op de week plannen, maar voor deze valt alles mooi.'

Kan een supermarkt zes weken sluiting aan?

'Ja, voor een verbouwing moet je dat incalculeren', is het antwoord van Van der Sluis op die vraag. 'Om iets moois ervoor terug te krijgen, hebben we wel deze tijd nodig.'

Na zes weken moet er een nieuw concept verschijnen: een supermarkt met ook een foodmarket. In het centrum zat ook een Foodmarkt City. Dat is in maart veranderd in een ander soort supermarkt, omdat het daar niet goed werkte.



Gaat dit wel werken?

Op die vraag reageert Van der Sluis gevat: 'Ik wil niet zeggen dat het daar niet heeft gewerkt.'

'Ze hebben daar een winkel neergezet, waar ze dingen hebben geprobeerd. Na een paar maanden hebben ze aanpassingen gedaan. Maar de situatie is daar anders. Hier kun je de auto parkeren en meer inspelen op de regio. In het centrum is het meer ingericht op het publiek dat daar is', besluit Van der Sluis.

