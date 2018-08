Deel dit artikel:











FC Groningen met beoogde basiself tegen Caen Jesper Drost in duel met Zakaria Labyad. Mike te Wierik kijkt toe (Foto: JK Beeld (archief))

FC Groningen speelt zaterdag tegen SM Caen in de beoogde basiself voor de wedstrijd tegen Vitesse. De meest opvallende naam in het gezelschap is die van Jesper Drost.

Voor FC Groningen is de wedstrijd tegen het Franse Caen de laatste in de voorbereiding. Zondag 12 augustus begint de competitie voor de ploeg van Danny Buijs met een uitwedstrijd tegen Vitesse. Aanwinsten op de bank De opstelling die Danny Buijs tegen Caen gebruikt is dus waarschijnlijk dezelfde als een week later tegen Vitesse. Dat betekent dat nieuwkomers Cassierra en Chabot de seizoensopening waarschijnlijk vanaf de bank mogen aanschouwen. Drost Jesper Drost lijkt op een basisplaats af te stevenen. 'Hoe jongens in het verleden hebben gespeeld, telt voor mij niet', aldus Danny Buijs. 'Ik beoordeel jongens op basis van de voorbereiding en ik vind dat Jesper het goed heeft gedaan. Vandaar dat hij morgen speelt en als hij dat goed blijft doen, dan blijft hij spelen', besluit Buijs. Vermoedelijke basisopstelling Opstelling: Padt, Zeefuik, Te Wierik, Memisevic, Warmerdam; Reis, Hrustic, Mahi, Drost, Doan en Van Weert. Lees ook: - Cassierra spreekt al woordje Gronings en is klaar om te spelen

