Gaslek is niet dicht, maar 'toch is Winschoterdiep veilig'

'Het Winschoterdiep is veilig genoeg', zegt Geert Warris. Hij is chef Herstelploeg bij Gasunie en begeleidt de reparatie van het gaslek onder het Winschoterdiep bij Scheemda.

'We hebben een beheerste situatie gecreëerd, al is het lek nog niet helemaal gedicht', zegt Warris. Er wordt onderzoek gedaan naar de vraag waar het lek precies zit en hoe het is ontstaan. 'Het is gewoon lastig in een vaarwater om er precies achter te komen wat er aan de hand is.'

Beperkingen

Sinds twaalf uur vrijdagmiddag mag daarom weer worden gevaren langs het gaslek. Wel gelden beperkingen: schepen mogen elkaar niet inhalen of passeren. De vaarweg is namelijk smaller dan normaal.

'Ook willen we niet dat schepen golfslag maken', zegt Pepijn de Haan van de provincie Groningen. 'We hebben pontons die een veilige zone markeren. Dat willen we graag veilig houden: we willen niet dat die pontons heen en weer gaan.'

Druk verlaagd

De druk op de gasleiding is met tien procent verlaagd. 'Dat is een standaard maatregel om de veiligheid te kunnen garanderen', legt Geert Warris van de Gasunie uit. Het lek is nog niet gedicht. 'We weten ook nog niet precies waar het lek zit. Maar het is een beheerste situatie: wij denken dat het veilig genoeg is om de plezier- en beroepsvaart langs te laten gaan.'

Onderzoek klaar?

Dit weekend blijven de maatregelen rond het gaslek in ieder geval gelden. Wanneer het onderzoek en de reparatiewerkzaamheden klaar zijn, is nog niet te zeggen.

Lees ook:

- Winschoterdiep is bij Scheemda weer open voor scheepvaart

- Lek in gasleiding Winschoterdiep: scheepvaartverkeer gestremd