Politie gaat extra controleren bij P+R-locaties Schade aan één van de auto's (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

'We hebben het nog in onderzoek, maar gaan in elk geval meer controles uitvoeren op de P+R-locaties in de stad. Dat is het enige dat we nu kunnen doen.'

Dat zegt politiewoordvoerder Anthony Hogeveen naar aanleiding van het nieuws dat er op meerdere P+R-locaties in en rondom Stad auto's zijn vernield. Camerabeelden De politie onderzoekt op dit moment alle binnengekomen aangiftes en gaat verder ook gebruikmaken van camerabeelden in de omgeving van de locaties om zo aan meer informatie te komen. Tegelijkertijd roept de politie op om waakzaam te zijn en verdachte omstandigheden direct te melden. 'Heel vervelend' De parkeerterreinen vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Groningen. 'Maar het is te vergelijken met een openbare weg, je parkeert daar op eigen risico', vertelt woordvoerder Peter Duzink. 'Natuurlijk vinden we dit wel heel vervelend. Je zal maar terugkomen en je auto zo aantreffen.' De gemeente is met de politie in overleg over de situatie en mogelijke maatregelen. Vernielingen Vrijdag bleken zeker vier auto's op het P+R-terrein Meerstad aan de Driebondsweg vernield te zijn. In de nacht van maandag op dinsdag werd volgens de politie ingebroken in 'een fors aantal auto's' op soortgelijke parkeerplaatsen bij Kardinge en Haren. Lees ook: - Ook auto's op P+R Meerstad moeten het ontgelden

