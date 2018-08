Huiseigenaar gaat na gewonnen strijd met NAM andere gedupeerden helpen

'Ieder nadeel heb zijn voordeel'. Die wijsheid komt van Johan Cruijff en is helemaal van toepassing op Antony Eikenaar in Lageland.

De afgelopen jaren voeren hij en zijn gezin – net als vele andere Groningers – een verbeten strijd met de NAM. Ze komen uiteindelijk als winnaar uit de bus. 'Maar,' verzucht Antony, 'het heeft veel energie gevreten.'

De opgedane ervaring wil hij niet verloren laten gaan. Hij heeft zijn baan opgezegd bij KPN. Met zijn bedrijfje Officiiss biedt Eikenaar nu 'hulp en dienstverlening bij mijnbouwschade' aan.

Rechtvaardigheid

En oh ja, officiiss is de Latijnse term voor dienstverlening. 'Met het accent op rechtvaardigheid en het hooghouden van de morele aspecten. Dat is in Groningen zeker van toepassing.'

Zijn vrijstaande huis is zwaar gehavend door de reeks aardbevingen van de afgelopen jaren. Het is ook een bekend huis geworden. Met dank aan heel bijzondere stutten.

De foto's van ons huis duiken nog steeds regelmatig in kranten op Antony Eikenaar - Aardbevingsgedupeerde

Tot aan Italië toe

Die zijn zo opvallend dat vele persfotografen er een plaatje van maakten. 'En die foto's van ons huis duiken nog steeds regelmatig in kranten op. Tot aan Italië toe zelfs.'

Heipalen

Het is een speciale dag voor de familie Eikenaar. De heipalen voor de nieuwe, veilige woning gaan de grond in. 'Eindelijk. Voor ons is het echt een nieuwe start, na al die jaren van ellende. Zo voelt het ook echt vandaag.'

Veel scheuren

Het oude huis met de bekende stutten blijft voorlopig nog staan. Dat kan omdat het terrein groot genoeg is om er een nieuw huis naast te bouwen. 'Er zitten wel heel veel scheuren in, maar die stutten houden de boel nog wel een poosje bij elkaar. '

De komende maanden verrijst er dus een nieuw pand naast het door de gaswinning zwaar aangetaste pand. Als het een beetje meezit is het begin volgend jaar klaar.

Wat de net gestarte ondernemer betreft, komen er tot die tijd zoveel mogelijk Groningers bij hem een kijkje nemen. In zowel het zwaarbeschadigde huis als het veilige, nieuwe onderkomen.

Dit gaat – net als eerder bij het gevecht met de NAM en instanties – ook lukken Antony Eikenaar - Aardbevingsgedupeerde

Lezingen en rondleidingen

'Ik ben ook van plan regelmatig lezingen te geven in ons huis in aanbouw. En rondleidingen. Uiteraard ook in het oude huis, zodat mensen met eigen ogen kunnen zien wat die gaswinning allemaal aanricht.'

Wat zijn nieuwe bedrijf betreft heeft hij weinig twijfel. 'Dit gaat – net als eerder bij het gevecht met de NAM en instanties – ook lukken. We zijn er uitgekomen door onze eigen volharding. En gaandeweg zo'n proces leer je natuurlijk veel. En wie kan mensen die in de ellende zitten beter begeleiden dan iemand die het zelf aan den lijve heeft ondervonden?'