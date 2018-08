RIVM doet onderzoek naar gebruik Chroom-6 in gevangenis Ter Apel

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoekt of gedetineerden en medewerkers van diverse gevangenissen zijn blootgesteld aan een hogere dosis Chroom-6 dan toegestaan.

Dat blijkt uit antwoorden op Kamervragen door minister Sander Dekker.

Een medewerker van de inmiddels gesloten gevangenis in Hoogeveen heeft zich bij het ministerie gemeld met gezondheidsklachten. Het is volgens het ministerie niet duidelijk of de klachten verband houden met blootstelling aan chroom-6. De zaak is in onderzoek, schrijft RTV Drenthe.

Defensie

Het RIVM rondde onlangs een groot onderzoek af naar het gebruik van chroom-6 houdende verf bij opslag- en onderhoudsdepots van de NAVO. Defensiepersoneel werkte daar jarenlang onder onveilige omstandigheden met de verf. Tientallen mensen werden ernstig ziek.

Kamervragen

SP-Kamerlid Michiel van Nispen stelde een paar maanden geleden vragen over het gebruik van chroom-6 in tuinhout, dat onder andere wordt gebruikt voor schuttingen. Het hout dat is geïmpregneerd met chroom-6 houdende verf werd onder meer in de gevangenis in Ter Apel verwerkt. Zo kwam de kankerverwekkende stof vrij bij zaagwerkzaamheden.

De verf met de kankerverwekkende stof mag gewoon gebruikt worden als mensen de juiste voorzorgsmaatregelen in acht nemen, zoals het gebruik van handschoenen en een goede afzuiginstallatie. In Ter Apel was dat niet altijd het geval, bleek uit een onderzoek dat uitlekte.

Voorzorg

Minister Sander Dekker laat weten dat ook in de gevangenissen van Vught, Leeuwarden en Middelburg is gewerkt met het hout. Inmiddels heeft het ministerie met leveranciers afspraken gemaakt dat alleen nog hout wordt geleverd zonder chroom-6. 'Uit voorzorg', aldus Dekker.

Als dat nodig is, zal het ministerie van Justitie en Veiligheid voorlichtingsbijeenkomsten organiseren voor medewerkers en gedetineerden.

