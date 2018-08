Michael Breij definitief bij eerste selectie FC Groningen

FC Groningen heeft Michael Breij definitief overgeheveld naar de eerste selectie. De 21-jarige aanvaller kreeg in de voorbereiding samen met Gerald Postma de kans om zich te bewijzen. Voor Breij heeft dat dus goed uitgepakt.

Breij debuteerde vorig seizoen in het eerste elftal van FC Groningen in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht (1-1). Tussen 2010 en 2016 speelde hij in de jeugdopleiding van AZ en daarna kwam hij richting Groningen.

In de voorbereiding presenteerde Breij zich prima. Tegen De Graafschap scoorde hij de openingstreffer, maar hij moest zich later laten vervangen met een hamstringblessure. Daarvan is hij nog aan het herstellen en de verwachting is dat hij volgende week weer volop met de groep kan meetrainen.

