Eigenaar Klimtoren: 'Ik vond het wel cool wat die Engelsman heeft gedaan'

De bouwvak is vandaag begonnen en veel bouwvakkers hadden vandaag een traditionele bouwvak-barbecue. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

In dit artikel zetten we de leukste en belangrijkste fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord.?

1) Klimmen zonder verzekering

Zonder touwen of vangnetten werelds hoogste, vrijstaande klimtoren in Groningen beklimmen. De Engelsman George King (18) waagde zich eraan.



2) De bouwvakkers hebben vakantie

Hoeveel bouwbedrijven precies doorwerken vanaf vandaag wordt nergens bijgehouden, maar volgens een woordvoerder van Bouwend Nederland ligt zeker driekwart van de bedrijven stil.



3) Ramen van auto's vernield

Op meerdere plekken in de stad zijn er auto's vernield. Bij de P+R-locaties staan auto's waarvan onder andere de ruiten zijn ingeslagen.



4) Zelfrijdende auto bij het ziekenhuis

Tussen het Ommelander Ziekenhuis en de bushalte aan de Molenstraat in Scheemda rijdt vanaf maandag een zelfrijdend busje.



5) Antony Eikenaar helpt andere gedupeerden

Zelf heeft hij de jarenlange strijd met de NAM gewonnen. Het huis van Antony Eikenaar in Lageland wordt gesloopt; er komt een veilige woning voor in de plaats. Daarmee is de kous niet af. Hij heeft zijn baan opgezegd en gaat nu andere gedupeerden helpen.



6) Mitproater

Vandaag was Lemy onze mitproater. Zij liet haar ons schierste plekje in de provincie zien en dat was Spijk.